Teodoro Palacios Flores recibe honras fúnebres en el gimnasio que lleva su nombre

El funeral de Teodoro Palacios Flores se lleva a cabo en el gimnasio que lleva su nombre, en la zona 5 capitalina. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

El exatleta nacional, quien puso en alto el nombre de Guatemala en distintos eventos falleció la tarde del sábado recién pasado y este domingo fue traslado a la referida instalación deportiva, a las 10 de la mañana.

Entre abrazos de solidaridad, palabras de consuelo y lágrimas, varias personalidades cercanas a Teddy se reunieron para expresar su apoyo a su esposa Hortencia y su hija Catherine.

El féretro, con los restos de Palacios Flores fue colocado en el centro del gimnasio y adornado con flores de distintos colores.

“Lamento lo de Teddy, porque compartí muchas cosas con él. Recuerdo que competimos juntos en un evento que se realizó en Zacapa. Lo sorprendí, porque le iba ganando. Se enojó y me dijo: vos patojo (me soltó una gran palabrota), yo voy a dejar que me ganés y efectivamente me ganó en el último salto de longitud, pero compartíamos buenos momentos”, expresó el exdeportista Salomón Rowe.

#Teddy | El exatleta Salomón Rowe, recuerda a Teodoro Palacios Flores, con algunas anécdotas. pic.twitter.com/y5f0fEPzPX — Francisco Sánchez (@Fsanchez_pl) August 18, 2019

Durante el transcurso de la mañana también llegaron amigos de Palacios Flores, como Amaury Ramírez, Axel Vandenberg, Miguel Ángel González, entre otros.

La velación del atleta que en 1960 impuso la marca nacional de 2.10 metros en salto de altura estará en el gimnasio Teodoro Palacios Flores este domingo hasta las 18 horas y después será llevado a funerales La Colina, zona 12, donde permanecerá todo el lunes. El sepelio está programado para el próximo martes.

