Vera Váldez clasifica a sus segundos Crossfit Games

Los Crossfit Games de la edición 2020, que son como las olimpiadas o el mundial de esta disciplina deportiva, que cada año gana millones de seguidores globalmente se realizarán nuevamente en el Alliant Energy Center en Madison, Wisconsin, que también es conocida como Dane Country Coliseum o Veterans Memorial Coliseum, fue inaugurado en 1967.

“Sentí una gran satisfacción, alegría porque este open en lo particular sentía más presión y felicidad, alivio y orgullo por volver a lograr la clasificación”, expresa emocionada Vera Valdez.

Esta clasificación fue fácil para la atleta que inició su carrera deportiva en la gimnasia olímpica y que poco a poco fue practicando otros deportes hasta que finalmente se detuvo en el Crossfit, ya que tuvo una presión de parte de la deportista Paola David, que estaba regresando de una lesión en el hombre, pero que al final no pudo darle alcance y terminó en el segundo puesto.

“Y con esta noticia comienzo mi semana, y mi año. Es oficial, voy a los #CrossfitGames 2020.

Es una felicidad inexplicable, no puedo describirlo, estar ahí es una de las cosas más lindas que he vivido, llevar mi bandera y representar a mi país es increíble. Estoy más motivada que nunca, y sé que voy a entrenar durísimo para dar lo mejor de mí en estos #Games. No podría estar más feliz y agradecida con toda la gente que está detrás de mí”, fueron las primeras frases que escribió este día Vera en sus redes sociales

El haber sido la primera mujer en participar en los Crossfit Games no hizo que la atleta se durmiera en sus laureles, desde antes y durante el Open (sistema de clasificación que utilizan los Crossfit Games, solo clasifican los primeros lugares de hombres y mujeres de cada país).

“A mi coach @hldeleoncf con el que hemos ido creciendo y avanzando juntos. Durante este open no estuvo físicamente pero si mentalmente, recuerdo cada palabra que me decía en mis workouts. Siempre dándome confianza. Gracias por hacerme una mejor atleta. @j.meneses quien ha estado apoyándome desde el día 1 que llegue a INVICTUS, quien me ha ensañado que las cosas se tiene que ganar con esfuerzo y trabajo duro. Cuando estaba haciendo un workout del open y de verdad ya no quería seguir, me dijo algo que no se me olvidara “ese boleto a los #Games se lo tiene que ganar, y para eso tiene que sufrir”. Gracias por que aprendí que nada viene fácil”, prosigue la atleta en su agradecimiento a sus entrenador y a su mánager.

La crosfitera varió sus entrenamientos, fortaleciendo sus debilidades donde realizaba dos sesiones diarias, por las mañanas y en las noches, combinando su trabajo como coach en uno de los gimnasios Femmefit, recuperándose cada semana con descargas musculares con su kinesiólogo Bryan Pacheco.

“Y @manu_pineda_cf quien este open estuvo en cada workout apoyándome y coacheandome, siempre voy a recordar cuando me dijo “vas a ser la primera mujer guatemalteca en clasificar a los CF y te volverás a ir, y yo me reí y así fue! gracias por creer en mí. Agradezco también a mis patrocinadores quienes creen en mí y son de gran ayuda para mis entrenos y para alcanzar mis metas, seguimos cosechando éxitos juntos y por supuesto gracias a toda la gente que me apoya, que con un mensaje o palabras de ánimo me motivan a ser mejor. Vamos con todo CF 2020 ahí te voy”, concluyó la primera guatemalteca en participar en los Crossfit Games.

Vera Valdes también se enfocó tener una mejor alimentación, descansar y dormir de mejor manera para llegar cada semana en su óptimo rendimiento. Ahora el reto de la deportista es superar lo realizado el año pasado en estas competencias mundiales, donde pasó la primera ronda.

