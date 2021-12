VIDEO | Así fue el combate en el que la boxeadora guatemalteca María Micheo fue noqueada por la mexicana Seniesa Estrada

Esta vez no cayó y los últimos diez segundos se mantuvo en el rincón resistiendo.

“Si te caes 10 veces, levántate 11. Esta vez no se pudo ganar y caí, pero me levanté y no me rendí. Y esto solo me dará un empuje para ser mejor”, escribió la pugilista en sus redes sociales una vez concluído el encuentro.