VIDEO | Guatemala obtuvo su primera medalla en los últimos 50 años, durante la Copa del Mundo online de Taekwon-Do

Este resultado le valió al joven atleta para quedarse con la primera medalla para nuestro país en esa división y también la primera desde el 2005, cuando Josué Alejandro Barahona Orantes ganó bronce en Australia.

Antes, en 1990 Juan Esteban Loyo sacó la misma presea en Canadá. Ambas medallas fueron en modalidad de combate.

“Empezamos entrenando en el patio de la casa. Con un uniforme prestado. Él se ha ido desarollando en las formas, es lo que más le apasiona. Es muy bueno en combate pero es muy pesado, siempre que vamos a competencias internacionales nos damos cuenta de que somos muy pesados y no tan altos. Carlos Eduardo participó en el Corona Challenge de 2020 donde ganó el primer lugar de su categoria”, comentó el presidente de la Unión Guatemalteca de Taekwondo, Carlos Obregón.

Escucha la entrevista completa con el presidente aquí:

Preguntado sobre su hazaña, conseguir un mérito así, el primero en 50 años para Guatemala a tan corta edad, el peleador contestó “todavía no lo he dimensionado, pero me he enterado que hemos tenido medallas en la modalidad de combate y no hemos tenido en la modalidad de formas. Es un honor ser el primero, se lo dedico a mi patria y sobretodo a mi entrenadora que esta muy enferma, deseo que este triunfo la motive en su recuperación”.

Tras esta competencia, el Taekwondo nacional tiene la mira puesta en el Mundial de Argentina que se realizará el próximo octubre en la localidad de Santiago del Estero. Cabe resaltar que a diferencia de esta última competición, esa ocasión el evento será presencial.