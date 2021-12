VIDEO | La primera victoria de Kevin Cordón en el Campeonato Mundial de Huelva, España

Como consecuencia de su triunfo, el cuarto lugar de Tokyo 2020 se clasificó para la segunda ronda de la competición. Esto lo emparejó con el polaco Michal Rogalski quien derrotó al japonés Kento Momota por walkover. Esto quiere decir que Rogalksi y Momota no se batieron.

El horario para Cordón-Rogalski aún está pendiente de confirmarse en el sitio oficial de la Badminton World Federation (BWF).

De avanzar a la tercera ronda, Kevin deberá enfrentar al ganador del duelo entre el también nipón Kenta Nishimoto y Lakshya Sen de India.

Nishimoto dejó en el camino a Cheam June Wei de Malasia venciéndolo 2-0 (21-17 y 21-8). Por su lado Lakshya pasó sin jugar ante el alemán Max Weisskirchen.

“Feliz de estar de regreso en un gran torneo. No fue fácil. Para ser honesto sentí más presión. Es un gran paso en cualquier torneo comenzar ganando. Ahora sé cómo es el ambiente. No fue cómodo hoy. Él estaba ganando la mayoría de los puntos con su smash. Hay mucha presión, pero me estoy divirtiendo”, le comentó Kevin a la BWF después del partido.