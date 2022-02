Champions League: El PSG superó al Real Madrid con un golazo de Kylian Mbappé quien salvó a Lionel Messi tras fallar un penal

Un partido magistral de Mbappé encontró el premio en la última jugada del tiempo añadido, marcando el tanto del triunfo del París Saint Germain en el Parque de los Príncipes ante un Real Madrid que resistió gracias a las paradas del portero belga Thibaut Courtois, que detuvo un penalti al argentino Leo Messi.

La eliminatoria se decidirá el próximo 9 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu tras una primera entrega en la que el PSG encontró el premio a su superioridad en la última jugada del partido, tras 22 remates, ocho a puerta.

Hasta entonces Courtois había sido clave en un mano a mano con Mbappé en el primer acto y luciéndose ante un penalti de Messi a los 61 minutos.

El Real Madrid extendió su poca producción ofensiva (un solo gol en sus cuatro últimos partidos), apenas generó peligro, con tres remates y ninguno a portería rival.

Carlo Ancelotti perderá para el partido de vuelta a dos jugadores importantes, el francés Ferland Mendy y el brasileño Casemiro, que fueron amonestados.

Lionel Messi tuvo una oportunidad de abrir el marcador, pero erró un penal. Mbappé propició esa pena máxima en la banda izquierda por donde le dio dolores de cabeza, primero, a Dani Carvajal, y luego a Lucas Vázquez.

El francés Ferland Mendy se suma al brasileño Casemiro, los dos jugadores del Real Madrid que acudían al Parque de los Príncipes apercibidos de sanción, y tras ser amonestado en el minuto 57 se perderá el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, dejando a Carlo Ancelotti sin dos titulares indiscutibles.

