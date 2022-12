VIDEO | Los cánticos de los aficionados del Manchester United en contra de Cristiano Ronaldo

“I don’t care about Ronny, Ronny doesn’t care about me. All I care about is MUFC” es el cántico que le dedicaron a Ronaldo cuando el partido iba 2-0 a favor del United.

Finalmente, el partido lo acabó ganado el United por 2-0 y avanzó a siguiente ronda de la Carabao Cup.

Cristiano Ronaldo jugó una primera etapa con el Manchester United del 2003 al 2009 en donde llegó a ganar un Balón de Oro.

Tras unos años en el Real Madrid y la Juventus, el portugués volvió a United en donde jugó una temporada y media, despidiéndose el 21 de noviembre de 2022.