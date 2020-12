3-1. Los Ángeles FC golea al América y jugará la final contra los Tigres de la UANL

Su rival será otro equipo mexicano, los Tigres de la UANL, que en el primer partido habían goleado también por 3-0 al CD Olimpia, de Honduras, y llegaron por cuarta vez a la gran final en los últimos cinco años.

Como sucedió en el partido de cuartos de final, ante el Cruz Azul, el equipo angelino tuvo que remontar un gol en contra, y esta vez lo hizo con dos genialidades de Vela, quien marcó nada más comenzar la segunda parte, cuando apenas se llevaba disputado un minuto y al siguiente hizo el que sería el 2-1.

El América, con un fútbol falto de definición en el centro del campo, y sin tener el control del balón se había puesto arriba en el marcador desde el minuto 12 cuando el delantero Santiago Cáceres remató perfecto de cabeza un tiro de esquina.

Pero eso fue todo lo que iban a hacer las Águilas que se vieron siempre superadas por el mejor fútbol individual y de equipo de LAFC, al que solo le faltó el gol.

Pero el equipo angelino se iba a quedar también con un jugador menos al concluir la primera parte, tras la expulsión del defensa colombiano Eduard Atuesta, por agresión al portero Guillermo Ochoa.

Luego llegaría la expulsión del entrenador del América, Miguel Herrera, que volvió a ser el máximo responsable de la pobre imagen que dio el equipo, especialmente en la manera como permitió los dos goles de Vela, que fueron auténticos regalos de la defensa americanista.

The first @MLS Club to eliminate 3⃣ @LigaBBVAMX teams in a single tournament.

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/FkC5LfL1yh

— LAFC (@LAFC) December 20, 2020