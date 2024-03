El revuelo en las redes sociales se desató cuando Gallagher, luego de saludar a un niño de tez clara, pareció ignorar al otro niño que buscaba un gesto similar. La situación ha generado un debate intenso sobre la conducta del jugador y sus posibles implicaciones racistas.

El Chelsea, equipo al que pertenece Gallagher, tiene un historial problemático en relación con el racismo. En el pasado, un aficionado fue vetado de por vida por lanzar insultos racistas contra un jugador rival. Además, en 2021, el defensor Reece James fue blanco de insultos racistas en las redes sociales, lo que llevó al club a pedir medidas más estrictas contra el racismo en línea.

Este incidente se suma a una serie de controversias recientes en el club de Stamford Bridge. La jugadora Sam Kerr enfrenta un juicio por presuntos insultos racistas contra un policía. Aunque el club aún no ha emitido comentarios sobre el incidente de Gallagher, es evidente que el tema del racismo sigue siendo una preocupación importante para el equipo y la liga.

Por su parte, el propio Gallagher, colocó en su cuenta de "X", una tímida respuesta ante este hecho y las fervientes acusaciones. "El racismo no tiene lugar en el futbol", escribió junto a un emoji de puño cerrado. Además, la publicación va acompañada de una foto de él junto al muchacho y el video del incidente.

En el partido contra Burnley, el Chelsea, con un equipo titular valorado en 500 millones de euros, no logró asegurar la victoria en su propio estadio, Stamford Bridge. A pesar de jugar con un elemento más durante gran parte del partido, el equipo solo pudo empatar 2-2, lo que generó frustración entre los aficionados.

Este sábado, los goles de los blues, los hizo Cole Palmer, por partida doble, primero, al 44, de penal, y después, al 78. Josh Cullen, y Dara O'Shea hicieron lo propio para el cuadro visitante.

¿Esto de Conor Gallagher no es lo que parece cierto? pic.twitter.com/i2oLuoLgwO

Racism has no place in Football ✊🏾pic.twitter.com/02KrLeqSfq pic.twitter.com/qHctymgVbR