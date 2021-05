¡Adiós, Champions! Por qué la afición culpa a Zidane de la eliminación del Real Madrid (qué tienen que ver Hazard, Vinicius, Ramos y Casemiro)

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se lamente durante el partido contra el Chelsea. (Foto Prensa Libre: AFP)

Desde que el Real Madrid anunció su 11 titular para enfrentar al Chelsea, minutos antes del partido de vuelta de las semifinales en Stamford Bridge, los aficionados comenzaron a cuestionar las decisiones de Zinedine Zidane.

Sergio Ramos, que pasó los últimos partidos en el palco merengue debido a una lesión, fue titular en el centro de la defensa del Real Madrid. El capitán mostró que no está en forma y dejó dudas cuando todavía no se sabe nada sobre su futuro con el club, aunque se especula que ya no continuará con el equipo de Madrid.

Pero esa no fue la única sorpresa en la alineación del Real. El belga Eden Hazard también generó molestia entre los seguidores del equipo. Zidane apostó por su titularidad, en un partido crucial, a pesar de que hasta hoy el jugador no ha mostrado estar a la altura del equipo.

Durante el juego ante su exequipo, Hazard pasó desapercibido y volvió aquedar en deuda. El equipo blanco no terminó de funcionar bien porque debido a la titularidad de Eden, Vinicius jugó por la derecha al igual que Militao y nunca se encontró en el duelo.

El brasileño tampoco pudo saldar la deuda. Y cuando el Real Madrid todavía tenía la oportunidad de buscar el alargue, Zidane sorprendió sacando a Casemiro de la cancha.

“Hoy demuestra que lo que hicimos fue historia porque no es fácil ganar la Champions. La ‘Champions’ es esto; hoy se demostró que no es fácil”, dijo Casemiro tras el encuentro.

Hasta hoy, la defensa del Real Madrid demostró a través de la pareja Militao-Nacho una solidez y compenetración extraordinaria. Frenaron al Liverpool y al Barça. Sergio Ramos se recuperó, Zidane modificó el sistema para hacerle sitio y el equipo hizo aguas. No es casualidad. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 5, 2021

La alineación de Zidane?? Atrevida y muy ambiciosa!!! — Alfredo Duro (@alfredoduro1) May 5, 2021

Es que hay poco que decir. El Chelsea ha sido muy superior y nosotros hemos llegado tiesos con media plantilla quemada y la otra recién recuperada. ¿Que Zidane se ha equivocado en el planteamiento? Puede ser. Una lástima. Orgullo y a por La Liga. — Madrid Sports (@MadridSports_) May 5, 2021