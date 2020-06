Aficionado que saltó a la cancha para tomarse una foto con Messi revela cómo burló la seguridad y lo que pasó cuando estuvo cerca del argentino

El aficionado que ingresó a la cancha en Mallorca para tomarse una foto con Messi explica cómo lo hizo. (Foto Prensa Libre: Captura video Deportes Cuatro)

Transcurría el minuto 53 del partido, en ese momento el Barcelona estaba arriba 2-0 sobre le Mallorca, cuando el juego se detuvo porque un aficionado ingresó a la cancha.

Sí, un aficionado en un partido que se celebraba a puerta cerrada en el estadio del Mallorca por las estrictas medidas tomadas por La Liga a causa de la pandemia del coronavirus.

El aficionado, quien vestía una camiseta de la Selección de Argentina, no logró su cometido, que era tomarse una ‘selfie’ con Lionel Messi; sin embargo, no está arrepentido de lo que hizo.

En una entrevista con Deportes Cuatro, el joven seguidor de Messi contó cómo fue su aventura para burlar a la seguridad de Son Moix.

“Es que lo tenía planeado desde hace un montón de tiempo; antes del coronavirus. Lo tenía pensado porque Messi es mi ídolo. Salté una valla como de 2 metros y la salté fácil. Me metí a la derecha, bajé la grada y salté otra valla”, relató el fan de Leo, todavía eufórico por lo sucedido.

Saltó un aficionado a la cancha a pedirle una foto a Messi. El partido se esta jugando a puerta cerrada… 😅pic.twitter.com/kI8oQwP42O — Esteban Letona (@EstebanLetona) June 13, 2020

Después de eso, ya estaba en el terreno de juego. “Jordi Alba, foto, foto, no sé qué… Messi me rechazó la foto, por el virus supongo, no sé. Al menos me ha visto… Me ha mirado mal, creo, yo estaba súper nervioso”, añadió.

Finalmente los agentes de seguridad lo sacaron del recinto deportivo, pero le levantaron un acta y se espera le pongan una multa.

“La poli me dice ‘es que en el peor momento lo has hecho'”, recordó el aficionado, quien también dijo que seguramente recibirá una multa de unos €2 mil.

Ante esta posible multa, la madre del aficionado también opinó en Deportes Cuatro: “Mi hijo aún es un niño y no era consciente de lo que hacía, se dejó influenciar por sus amigos. Está muy castigado y va a trabajar todo el verano sin parar“.