¡Alarma en Argentina! Messi se somete a estudios médicos y se desconoce si viajará a Bolivia

No obstante, no hay una versión oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre el alcance de la dolencia que llevó al delantero del Inter de Miami a pedir el cambio en las postrimerías del encuentro entre la Albiceleste y la ‘Tri‘, ganado precisamente gracias a un gol suyo.

Este domingo la Albiceleste viajará rumbo a Bolivia para el partido que jugará el martes contra la selección local en La Paz.

Antes del desplazamiento, Scaloni comparecerá ante los medios y despejará la incógnita sobre el astro argentino.

“Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Lo evaluaremos luego a ver qué tiene. No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Se le harán estudios y si está bien, viajará. Si no, veremos qué hacemos“, comentó el seleccionador en la rueda de prensa posterior al encuentro jugado en el Estadio Más Monumental, de Buenos Aires, el jueves pasado.

Finalmente, las pruebas no se hicieron el viernes, como él había adelantado, sino sábado, pero no trascendieron los resultados sobre el estado físico del capitán albiceleste, quien, antes de solicitar el cambio el otro día, había estado tocándose la zona posterior del muslo derecho.

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia lideran las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, con 3 puntos, tras sus respectivos triunfos en la primera jornada.