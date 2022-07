Amistosos: Este es el calendario para el FC Barcelona y el Real Madrid en su pretemporada en Estados Unidos

Sin embargo, ese no será el único partido que los azulgranas y merengues disputen en Estados Unidos.

El cuadro culé, dirigido por Xavi Hernández además del Real Madrid, se medirá al Inter Miami, Juventus y el New York Red Bulls.

El actual campeón de la UEFA Champions League y la Liga de España bajó el mando del técnico italiano Carlo Ancelotti por su parte enfrentará en partidos de preparación al América de México y a la Juventus, además del propio FC Barcelona.

Calendario del FC Barcelona

• Inter de Miami vs FC Barcelona: Martes 19 a las 18:00 horas en el Lockhart Stadium, ubicado en Florida.

• FC Barcelona vs Real Madrid: Sábado 23 a las 21:00 horas en el Allegiant Stadium, Las Vegas.

• FC Barcelona vs Juventus: Martes 26 a las 18:30 horas en el Estadio Cotton Bowl, Dallas, Texas.

• New York Red Bulls: Sábado 30 a las 17:00 horas, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Here to get the tour started 🇺🇸

📍 @InterMiamiCF training ground pic.twitter.com/u78VyXKyCY — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2022

Calendario del Real Madrid

• FC Barcelona vs Real Madrid: Sábado 23 a las 21:00 horas en el Allegiant Stadium, Las Vegas.

• Real Madrid vs América: Martes 26 a las 20:30 horas en el Oracle Park en San Francisco.

• Real Madrid vs Juventus: Sábado 30 a las 20:00 horas en el estadio Rose Bowl en Los Ángeles, California.