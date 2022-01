Ancelotti: “La derrota del Alcoyano dejó una herida que sigue abierta”

“No he visto el partido del año pasado pero sé lo que ha pasado porque me lo han contado los jugadores. La derrota con el Alcoyano es una herida que sigue abierta, en un momento complicado de la temporada. Saben mejor que yo lo que pasó y lo que no tiene que pasar mañana”, aseguró en rueda de prensa.

El técnico madridista marcó la Copa del Rey que ya ganó en su primera etapa en el banquillo blanco como objetivo esta temporada. “Es un partido distinto, una eliminatoria directa que jugamos fuera en una competición diferente como la Copa. No es trampa pero sí distinta a otras porque te juegas en un partido una competición que el objetivo es ganarla”.