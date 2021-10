Ancelotti: “No se puede jugar con intensidad y energía jugando cada dos días”

“Hemos sido muy prácticos. Con un partido cada dos días y medio no puedes jugar con intensidad y energía”, dijo en rueda de prensa el preparador, quien agregó que esta situación no es un problema solo para el Real Madrid “sino para todos los equipos”.

“Ha podido pasar de todo, no hemos manejado bien el partido. El partido nunca se acaba hasta el final. Con 2-0 y un jugador más nos hemos complicado, pero afortunadamente nos quedamos con tres puntos más”, argumentó.

Ancelotti explicó que Jovic no jugó por unas molestias en la rodilla y elogió la actuación de Mariano, del que destacó que “dio una asistencia, finalizó varias jugadas y estuvo comprometido”.

El preparador se refirió al buen momento goleador de Vinicius, pero rechazó cualquier protagonismo en la explosión del jugador. “Yo no he hecho nada, solo ponerlo y darle la oportunidad y la confianza que merece”, dijo Ancelotti, quien no quiso opinar sobre la ausencia del brasileño con su selección.

“Vinicius ahora tiene confianza, le sale todo bien y se está acostumbrando a jugar más por dentro”, explicó el técnico, quien dejó claro que Mariano sabe su rol en el equipo y que la principal referencia ofensiva del equipo sigue siendo Karim Benzema.

Aumentan las bajas

El triunfo del Real Madrid en el Martínez Valero ante el Elche dejó la lesión muscular del brasileño Rodrygo, que tuvo que ser sustituido por problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda, y un estreno como titular accidentado de Mariano Díaz, que recibió cuatro puntos de sutura y le tuvieron que recolocar los huesos propios de la nariz.

Rodrygo se someterá el lunes a una resonancia magnética que determinará el alcance exacto de su problema muscular, tras tener que ser sustituido a los 18 minutos del duelo ante el Elche, en el que regresaba al equipo titular.

Según informó el club blanco, sufre molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

El final del partido dejó dos jugadas accidentadas. El brasileño Casemiro recibió un fuerte golpe en la nariz y se tiene que hacer pruebas para comprobar si tiene afectado el hueso. Los médicos del Real Madrid son optimistas tras la primera exploración.

Mariano cayó mal en la lucha por un balón en un salto e impactó contra el suelo con la cara. Se hizo una brecha por encima de la ceja izquierda que provocó que le aplicasen cuatro puntos de sutura y le tuvieron que recolocar los huesos propios de la nariz.