Vinicius festejó su segundo gol al Elche igual que el TikToker senegalés, Khaby Lame

Vinicius José Paixao de Oliveira Junior de 21 años debutó en la temporada 2018-19, consiguiendo 2 goles y ninguna asistencia en 18 juegos.

La siguiente, 2019-20 hizo una anotación más que la anterior y también una asistencia en 29 citas.

Después en la 2020-21, su marca fue la misma en ambos rubros (3) en 35 apariciones.

Esta temporada en 11 partidos ya superó esos registros firmando 7 dianas y 2 asistencias.

Esto le alcanza para ser el segundo en la carrera por el pichichi del campeonato. Solo detrás del capitán merengue, Karim Benzema (9). El uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez es tercero con 6.

Al finalizar el duelo ante los franjiverdes, Vini aseguró que las cosas le “están saliendo” fruto del trabajo que lleva haciendo desde su “llegada” a España en 2018.

“Es fruto del trabajo del equipo y el que vengo haciendo desde mi llegada. Las cosas están saliendo y ahora a ayudar al equipo”, opinó.

También agregó que Modric le dice que se “mueva sin balón”. “Modric siempre me dice que me mueva sin balón, que me lo va a hacer llegar; me lo dijo antes del partido también”, comentó sobre la asistencia que le dio el croata para el 0-2 provisional.

“Ancelotti nos da la confianza que todos necesitamos. Todos tenemos que estar preparados porque son muchos partidos cada dos o tres días y hay que descansar”, finalizó.

💬 @vinijr: "Estoy muy contento con lo que vengo haciendo desde el principio de la temporada y quiero seguir así hasta el final."#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/QbAJRvLnGU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 30, 2021

Tan solo en septiembre pasado, cuando el Real Madrid se preparaba para medirse al Inter de Milán en la Champions League el tiktoker que tiene 111 millones de seguidores declaró abiertamente su predilección por el equipo del Paseo de la Castellana.

Con la visita de los de Ancelotti por el San Siro, al residir en Italia Khaby aprovechó para irlos a ver y salió con una playera del firmada por propio número 20.

Durante el partido ante el Elche, Khaby subió un video a sus redes en el cual se lo ve uniéndose al festejo de Vini Jr viéndolo por la televisión.