Ancelotti se solidariza con Koeman: “La sociedad tiene un problema”

Koeman fue insultado por un grupo de seguidores que rodeó su vehículo, en el que viajaba con su mujer, y zarandeó el coche cuando salía del estadio del Barcelona tras la derrota en el duelo contra el Real Madrid.

“La sensación que tuve al verlo es que me sentí molesto”, reconoció Ancelotti en rueda de prensa. “Lo siento por Koeman, que no tiene que pasar eso, no se puede tolerar la mala educación”, añadió.