Eden Hazard se hizo viral por no entrar en el top de los mejores en FIFA 22

Si repasamos esta lista veremos que incluso sus compañeros en el actual líder de La Liga; Casemiro, Thibaut Courtois y Karim Benzema registrarán cuatro unidades más que el belga. Todos con 89.

Futbolistas como: Salah (Liverpool), Donnarumma (PSG), Van Dijk (Liverpool), Kimmich (Bayern), Son (Tottenham), Alisson (Liverpool), Ederson (M. City) y Mané (Liverpool) tendrán también esa misma cantidad.

Obviamente encabeza la lista Lionel Messi, el único que tendrá 93. El segundo mejor valorado será Lewandowski con 92, uno más que Cristiano, De Bruyne, Mbappé, Neymar y el arquero del Atlético de Madrid, Jan Oblak.

Completan la cuenta con 90, Kane, Kanté, Neuer y Ter Stegen.

Esta temporada, el ex del Chelsea lleva 4 partidos disputados siendo titular en 3. En esos 203 minutos que registra, suma una asistencia y aún no ha conseguido anotar.

Por otro lado, cinco son los tantos que recibió su equipo con él jugando en el campo.

Just come back daddy, you’re wasting yourself at Real shitdrid @hazardeden10 pic.twitter.com/gNEhrD8PmG

This is some serious decline🤦🏻‍♂️😔 come back stronger my champ🏆 @hazardeden10 💙💙 pic.twitter.com/T1CYhKtTaG

— Black_Denzel😈🖤 (@boy_samofficial) September 13, 2021