Benzema, Inmobile y Mbappé goleadores en España, Italia y Francia

Los tantos de Benzema y Vinicius ayudaron al Real Madrid a colocarse como líder liguero.

— Tabla de goleadores de los partidos de la 4ª jornada de la liga española de fútbol:

5 goles: Benzema (Real Madrid)

4 goles: Oyarzabal (Real Sociedad), Vinícius Júnior (Real Madrid)

3 goles: Correa (Atlético de Madrid), Lamela (Sevilla), Soler (Valencia)

2 goles: Alex Fernandez (Cádiz), Braithwaite (Barcelona), Depay (Barcelona), En-Nesyri (Sevilla), Guedes (Valencia), Juanmi (Betis), Roberto (Barcelona), Roger (Levante), Williams (Athletic).

🎩⚽️🔥 @Benzema's hat-trick means he's now the outright top scorer in #LaLigaSantander!#RealMadridCelta pic.twitter.com/Exi8sKaKW8

— LaLiga English (@LaLigaEN) September 12, 2021