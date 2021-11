Ancelotti sobre Haaland y Mbappé, “No quiero dar nombres, pero el Madrid jugará en el nuevo estadio y ojala el entrenador sea Carlo”

“Alaba se entrenó pero todavía tiene un poco de molestia. Lo vamos a evaluar mañana, si hay un pequeño riesgo no va a jugar. No es un problema serio porque el ligamento no está afectado pero lo veremos mañana. El riesgo será cero”, comentó.

Por su lado, Hazard viene recuperándose de gastroenteritis y no estará disponible aunque ya regresó a entrenar al lado de sus compañeros.

“Hazard ha entrenado pero la gastroenteritirs le ha afectado y no va a estar disponible. Fue fuerte, viral, que le ha afectado. Hoy trabajó a ritmo bajo porque está todavía afectado”, lamentó.

Además, Ancelotti se refirió a las palabras que dedicó al medio de su país, Corriere dello Sport en una entrevista de este mismo sábado en la que habló sobre los cambios venideros del club que entrena.

“En el Real todo es igual e inmutable, lo único que cambia son los entrenadores. Los mismos fisioterapeutas, los mismos almacenistas, los mismos periodistas, la misma visión, la misma urgencia de grandeza a pesar del daño económico que produjo la pandemia. En un año, a finales de diciembre de 2022, estará listo el nuevo Bernabéu y Florentino tiene grandes planes para julio”, expresó.

Centrados en la última parte acerca de las intenciones del máximo líder de la entidad merengue, los periodistas asistentes le pidieron que explicara qué quiso decir con esa frase.

“He hablado del futuro de este club, que siempre ha sido muy claro. No solo en este momento. El nuevo estadio, la plantilla que tenemos ahora con muchos jóvenes… El futuro va a ser el mejor. Solo he hablado de esto. No de nombres ni de reforzar la plantilla. Ya tenemos una plantilla muy buena”, aclaró.

“Me imagino el nuevo estadio con Ancelotti. Sea lo que sea, lo importante es estar ahí. No quiero dar nombres, pero el Madrid jugará en el nuevo estadio y ojala el entrenador sea Carlo”, dijo entre risas contestando concretamente sobre el goleador del Borussia Dortmund y el del PSG, de quienes dijo que le gustaban por ser “muy buenos”.

También dedicó palabras para la emergente estrella madridista, Vinicius JR al confirmar que “no está cansado” luego de su actuación ante el equipo moldavo.

“El partido contra el Sheriff no fue a su nivel habitual. No creo que esté cansado sino que el partido mismo, puede ser, no necesitaba algo especial de él. Vinicius tiene que jugar por la izquierda. Va a seguir jugando por la izquierda sean quienes sean los compañeros que tenga”, afirmó.

El estratega aprovechó la oportunidad también para hablar sobre el representante de Gareth Bale, Jonhatan Barnett y las declaraciones que en las que dijo que la afición blanca ha sido “repugnante” con Bale.

Barnett dijo: “Es irrelevante, no me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. Han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal”.

“Lo he leído. Son palabras de una persona que no conozco personalmente. No es el pensamiento que tiene Bale. Él respeta a la afición del Madrid y la afición siempre le ha respetado. Puede ser que le hayan pitado a veces, pero no es el único jugador al que la afición le ha pitado. No tengo mucho más que decir”, puntualizó el manejador de 62 años.

De los jugadores que permanecen en la enfermería, el técnico italiano informó de que el galés Gareth Bale “ha empezado a trabajar individual” y que Dani Ceballos “está mejorando” y marcó su regreso a la dinámica de grupo “en los próximos diez días”.

Este domingo a las 14 horas el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Sevilla de Julen Lopetegui que marcha tercero de la clasificación a dos puntos de los líderes, los hombres de Carlo Ancelotti.