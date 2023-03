Ancelotti tras caer en el Clásico ante el Barcelona: “Nos vamos a Madrid con la duda del fuera de juego”

“ El partido ha sido completo desde el primero al último minuto. No hemos ganado por el fuera de juego que aún tenemos duda de que lo sea “, insistió el técnico blanco en rueda de prensa.

A pesar de la derrota, Ancelotti dijo que “con partidos así” su equipo “algo” ganará “en lo que queda de temporada”. De hecho, sentenció que sale de “este partido muy orgulloso” de su equipo.

“El partido ha sido muy bueno y los cambios han sido muy buenos. Vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones con mucha confianza“, advirtió, a pesar de los 12 puntos de ventaja que ahora le saca el Barcelona en Liga.

Además, dijo que esta derrota no comportará dudas en el Real Madrid. “Las dudas las tuvimos después del partido de la Supercopa de España, pero hoy no podemos tener dudas tras hacer un partido así. Honestamente, creo que no hemos merecido la derrota“, consideró.

Preguntado por qué no realizó antes las sustituciones que provocaron que el equipo blanco fuera más ofensivo, Ancelotti respondió que “no ve normal hacer cinco sustituciones en el minuto 60“. Pero añadió que está muy satisfecho “de los cambios” que realizó en el segundo tiempo.