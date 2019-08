Ansu Fati, el juvenil de 16 años que podría ser la solución del Barcelona en ataque

El Barsa volvió al campo de entrenamiento, en una jornada en la que tendrá doble sesión, a la espera de que Lionel Messi pueda alcanzar un nivel competitivo para entrar en la lista de convocados para el partido del domingo que viene contra el Betis.

A la falta de delanteros para su próximo duelo, por la ausencia de los lesionados Ousmane Dembélé y Luis Suárez, y pendiente de Messi, el entrenador Ernesto Valverde incorporó esta mañana en el entrenamiento a la perla de La Masia, el joven Ansu Fati, pero que este año ha realizado la pretemporada con el filial.

Ansu Fati, originario del país africano de Guinea-Bisáu, es un extremo izquierdo, aunque diestro, que no hace mucho fue renovado por el Barcelona hasta el 2022.

El futbolista ha jugado esta pretemporada en el Barcelona B y la prensa española asegura que es uno de esos jugadores que deslumbran desde el primer toque de balón.

😱 Ansu Fati trained today with the first team. He's 1️⃣6️⃣ years, 9️⃣ months, and 2️⃣1️⃣ days. What were you doing at 1️⃣6️⃣? pic.twitter.com/g4fEJyY8Pr

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2019