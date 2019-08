Cristiano Ronaldo recuerda sus orígenes y le da una lección de humildad a su hijo mayor

Cristiano Ronaldo junto a su hijo mayor Cristiano Jr. en una fotografía de archivo. (Foto Prensa Libre: Instagram @cristiano)

Cristiano creció con carencias económicas en su natal Madeira, a los 12 años viajó a Lisboa para probar suerte. Se instaló en una pensión y allí conoció a quien se convertiría en su mejor amigo, Miguel Paixao, con quien compartió vestuario en el Sporting de Lisboa.

“Fui con Paixao y con Cristianinho y entramos a la habitación donde me hospedaba. Mi hijo se volvió y me dijo: ‘Papá. ¿tú viviste aquí?’ No lo podía creer. Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago eventos en escuelas. Intento transmitirle que con talento no se llega. Con trabajo y dedicación creo que puedes conseguir todo aquello que quieres hacer”, contó Cristiano al canal portugués TVI.

El futbolista aseguró que le hacía ilusión que su hijo conociera el lugar donde creció, Cristiano Jr. ya conocía Madeira ya la residencia Marques de Pombal, pero ahora quería que conociera el lugar donde habitó durante sus primeros años en el futbol profesional.

Los lujos, la vida de millonario, casas, autos, avión privado, ropa costosa, el ser imagen de varias marcas y sobre todo un futbolista exitoso, tal vez el mejor del mundo, todo comenzó allí, el lugar donde descansaba después de largos días de entrenamientos, de aprendizaje.

Cristiano Ronaldo y su hijo mayor tienen una relación muy cercana, el astro del futbol mundial lo demuestra en varias de sus publicaciones en Instagram.

