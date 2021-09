Ansu Fati regresa con gol ante el Levante tras casi un año sin jugar

Tras 322 días de baja y cuatro operaciones, Ansu Fati regresó con una gran ovación. El futbolista tuvo el detalle de abrazarse a todo el equipo médico azulgrana antes de saltar al césped con una gran sonrisa.

Solo nueve minutos después de saltar al césped, el jugador se encontró un balón casi en el medio campo, dribló a un rival y golpeó con calidad desde fuera del área para lograr el 3-0.

“No me imaginaba un regreso así, pero nos queda mucho por recorrer. Quiero agradecer a los doctores y a los fisios, y a todos los aficionados. ¡Es increíble!“, dijo la esperanza azulgrana nada más finalizar.

“Me acordé de mi familia, que ha sufrido estos meses. Intentaré sumar en lo que pueda, intentaré estar disponible y trabajar para poder ayudar“, añadió.

Antes del tanto de Fati, abrió la lata para los dueños de casa el neerlandés, Memphis a los 5′ minutos, luego de un penal que él mismo fabricó.

Después, el exSevilla, Luuk de Jong dobló la renta para los hombre de Koeman a los 13′. Con esta victoria el Barcelona suma 12 puntos, quedando a cinco del líder Real Madrid, que el sábado igualó sin goles en casa ante el Villarreal (11º).

En el otro partido disputado este domingo, Osasuna (7º) ganó 3-2 en la cancha del Mallorca (12º).

What a moment for @ANSUFATI! 😍

323 days later, the @FCBarcelona wonderkid returned with a goal in #BarçaLevante. 💙❤️

Tune into #LaLigaTV for full highlights!

🎥 #LaLigaFanCam pic.twitter.com/scx9qq3Mxy

— LaLigaTV (@LaLigaTV) September 26, 2021