La UEFA reveló que el sorteo de la próxima edición de la Liga de Campeones será híbrido, con una sección manual para sacar el nombre de cada equipo, y con otra sección digital que utilizará un "software" que determinará de manera aleatoria los rivales de cada club.

El máximo organismo del fútbol europeo informó que implementará una tecnología para decidir los 8 enfrentamientos de cada equipo en la fase de grupos de la Champions League 2024-2025, con un nuevo formato en forma de liguilla con 36 equipos.

En este nuevo formato de competición, los equipos que finalicen entre el primer y el octavo puesto pasarán directamente a los octavos de final, los clubes que finalicen entre el lugar 9 y el 24 disputarán un repechaje para poder avanzar y los que acaben entre el 25 y 36 quedarán eliminados.

Los 36 equipos estarán ordenados antes del sorteo en 4 bombos que serán definidos mediante el coeficiente UEFA, que se determina mediante estadísticas de la confederación para asignar puestos de privilegio.

Los bombos para el nuevo formato

Cada equipo enfrentará a 2 clubes de su propio bombo y a otros 2 de cada uno de los otros 3 bombos restantes, para sumar un total de 8 partidos, de los que disputará 4 en casa y 4 fuera. Los partidos que cada equipo juegue en casa o fuera también lo decide aleatoriamente el "software".

El formato del sorteo mantiene la regla de no enfrentar a 2 equipos del mismo país e incluye una nueva regla de no colocar a un equipo más de 2 rivales de otro país. Por ejemplo, un equipo inglés no podrá enfrentar a otro inglés y tampoco podrá enfrentar a más de 2 españoles en la primera fase.

Según explicó Tobias Hedtstück, director de las competiciones UEFA, "si se saca una bola de manera manual y se empareja aleatoriamente con el software, a medida que el sorteo vaya avanzando las posibilidades se irán reduciendo y con ello la duración del mismo".

La UEFA confirmó que el sorteo de la Liga de Campeones se realizará el jueves 29 de agosto en Mónaco, y además, anunció que las fechas y horarios específicos de los partidos de las competiciones europeas se confirmarán el sábado 31 de agosto.