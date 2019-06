Argentina Sub-20 se despide del Mundial tras caer con Mali en los penales

La hexacampeona del mundo albiceleste deberá esperar al menos dos años para levantar un trofeo que no conquista desde la edición de Canadá en 2007.

Desde entonces, Argentina tiene como techo los cuartos de final de Colombia-2011, y acumula eliminaciones en primera ronda y fases finales a las que no logró clasificarse.

La derrota argentina resultó más dramática si cabe por cuanto ganaba 2-1 a un minuto del final de la prórroga.

En un duelo de estilos, entre el talento argentino y el físico africano, el primer gol del partido disputado en Bielsko Biala fue obra del jugador de mayor envergadura del combinado dirigido por Fernando Batista, el delantero Adolfo Gaich, con un zurdazo desde el interior del área (49), aprovechando su mayor corpulencia para ganar la posición a su marcador.

