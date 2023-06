Argentina VS Australia: El árbitro que pidió un autógrafo, el fan que invadió la cancha y todo el furor que causó Messi en un juego amistoso en Pekín

La marca anterior de Messi fue con el Barcelona a los 2.7 minutos contra el Chelsea en 2018 y con Argentina había anotado contra Nigeria en Brasil 2014 a los 2.26 minutos.

El amistoso en el Estadio de los Trabajadores de Pekín apuntó a una revancha del partido que disputaron ambos seleccionados en el Mundial de Qatar 2022 en octavos de final con triunfo de la Albiceleste por 2-1.

La “Messi manía” se apoderó de Pekín y este jueves 15 de junio la afición china le rindió tributo Lionel Messi, capitán de la selección albiceleste.

Lea más: Modric lidera a Croacia en el triunfo frente a Países Bajos para meterse en la final de la Liga de Naciones

La capital china puso sus ojos sobre Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos y quien llevó a Argentina a la gloria mundialista en diciembre del 2022 en Qatar.

La “pulga” como también se le conoce al jugador argentino, causó furor en todo momento, tal y como lo mostró la transmisión de TV y evidenció el instante en que un árbitro le pidió un autógrafo antes de comenzar el encuentro.

Las imágenes se difundieron en las redes sociales y viralizaron el momento en que un árbitro asistente aprovechó la oportunidad para obtener un recuerdo del capitán y campeón del mundo argentino.

Messi acaparó la atención de multitudes en Pekín y durante el segundo tiempo del encuentro entre Argentina y Australia, un aficionado esquivó a los elementos de seguridad del estadio e invadió la cancha para abrazar a su ídolo.

A Chinese fan invaded the pitch during the Argentina-Australia match to hug Lionel Messi and ran to Argentine keeper Emiliano Martinez for a high-five on the other side of the pitch, before being escorted away by security officials. pic.twitter.com/KdRWNwLPld

— Global Times (@globaltimesnews) June 15, 2023