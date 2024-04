En un emocionante enfrentamiento contra el Örgryte en la cuarta jornada del campeonato, Ordóñez emergió como un héroe al rescatar el empate (1-1) para su equipo.

Cuando el reloj marcaba el minuto 86, ‘Quimi’, como es conocido entre los aficionados chapines, no solo aseguró el empate, sino que también completó el encuentro.

Así, Ordóñez está encontrando un nuevo comienzo en Suecia, luego de actuaciones esporádicas en la MLS, por fin empieza a ver acción de manera regular, lo que podría resultar en un eventual llamado de parte del mexicano, Luis Fernando Tena, quien maneja la Selección Nacional. Especialmente, de cara al inicio de la Eliminatoria Mundialista.

Viendo hacia adelante, Ordóñez deberá enfrentarse al Helsingborgs IF el 28 de abril a las 5 de la mañana, hora de Guatemala.

86’ - Arquimides “Quimi” Ordoñez (@Quimi_Ordo) scores his first goal for Östersunds FK.



He is currently on loan from @fccincinnati. #AllForCincy pic.twitter.com/I4gMTyqCrw