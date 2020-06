Arrestan en Bangladesh a aficionados que participaban en una fiesta para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi

Jueces acompañados por agentes policiales acudieron el miércoles a un café en Damurhuda, en la frontera con la India, donde se reunía el grupo de hombres, de entre 17 y 32 años, para beber café y tomar tarta, como celebración del cumpleaños 33 de Leo Messi.

A continuación comparecieron ante un tribunal y fueron multados con 100 taka (1,15 dólares) cada uno, señaló el juez Firaz Hossain. El café donde se organizó la fiesta fue multado con US$70.

“Se saltaron las reglas de distancia social y salieron al al atardecer, sin respetar las reglas de confinamiento”, señaló Hossain a la AFP.

El gobierno de Bangladesh está suavizando las reglas de confinamiento establecidas en marzo. El país suma 1 mil 582 muertes por coronavirus y 1220 mil casos.

El futbol es un deporte muy popular en Bangladesh, pero muchos de sus hinchas siguen competiciones de otros países.

So 15 Messi Fan Boys Were Fined In Chuadanga District, 🇧🇩 For Celebrating Messis Birthday Defying Lockdown 😮

Not Acceptable, They Are Just Bunch Of Few Teens Celebrating Idols Birthday. Love For Argentina, #Messi, Football In Bangladesh Is Unreal. U Can't Find This Anywhere pic.twitter.com/2xxqnhAfeW

— বাংলার ছেলে 🇧🇩 (@iSoumikSaheb) June 25, 2020