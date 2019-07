Asaltan casa de Daniel Sturridge, le secuestran a su perro y ofrece cuantiosa recompensa a quien lo encuentre

El atacante, actualmente sin equipo tras no renovar por el Liverpool, publicó en sus redes sociales imágenes de su morada robada en Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos.

Sturridge asegura que el perro fue sustraído durante el robo y ahora ofrece una recompensa a quien lo encuentre.

“¿Cómo puedes entrar en una casa de Los Ángeles y llevarte el perro de alguien…? ¿Están locos? ¿Han venido a la casa a llevarse un perro?”, explicó en un video de su cuenta de Instagram.

El delantero señala que está dispuesto a dar cualquier cantidad de dinero con tal de recuperar a su amado perro “Lucky Lucci”.

Fam they broke into @DanielSturridge's house in LA to steal his damn dog. What's wrong with y'all? pic.twitter.com/5WMoz7CB8k

— Frizzy! (@frizzyfroze) July 9, 2019