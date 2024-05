Junto a él, sus compañeros Luis Suárez y Sergio Busquets también decidieron no acompañar al plantel para evitar el desgaste físico derivado del extenso itinerario y el apretado calendario de la Major League Soccer (MLS).

El campeón del mundo en Qatar 2022 aprovechó su tiempo en Florida para asistir al clásico de inferiores Sub 12 entre el Inter Miami y el Orlando City en el Chase Stadium. En un evento significativo, Messi y Suárez participaron en la inauguración de la Youth International Cup, ingresando al campo junto a los jóvenes futbolistas, un gesto que los pequeños no olvidarán jamás.

Antes del inicio del partido, Messi tomó el micrófono y brindó un emotivo mensaje de apoyo a los jugadores juveniles. “Qué lindo ver esto. Es un placer tenerlos acá en casa, que podamos disfrutar de este momento, de esta experiencia. Sé del sacrificio que hacen los padres, todos los días, llevándolos a los entrenamientos, a los partidos, a torneos como este”, declaró el capitán argentino.

Sus palabras resonaron en el estadio y fueron ampliamente ovacionadas por los presentes. Durante la ceremonia, Messi y Suárez caminaron junto a los equipos, con Leo de la mano de su hijo Thiago y Suárez junto a un jugador del equipo contrario. Ambos saludaron cordialmente a los jugadores, extendiendo la mano a los jóvenes tanto del equipo local como del visitante, destacando la importancia del respeto y la camaradería en el deporte.

El club Inter Miami compartió en sus redes sociales un video de la participación de Messi y Suárez en esta actividad, acompañándolo con un mensaje: “¡Messi y Suárez liderando la próxima generación en el campo! ¡Qué momento!”, junto a imágenes que mostraban a ambos futbolistas interactuando con los niños.

El mensaje de Messi incluyó palabras de aliento no solo para los jóvenes jugadores, sino también para sus padres. “Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que estos chicos sean felices. El fútbol es felicidad, es muy lindo estar acá. Espero que disfruten, más allá del resultado, quiero que se queden con un grato momento, con sus amigos y sus familias. Que sea una experiencia que perdure para toda la vida”, concluyó el 10, reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de los niños.

Este evento no solo resalta la dedicación de Messi hacia su familia, sino también su compromiso con las futuras generaciones de futbolistas y su esfuerzo por promover valores y brindar experiencias positivas a los jóvenes deportistas.

Simultáneamente, el entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó la ausencia de sus principales figuras en el partido de esta noche en Canadá. Martino destacó: “¿En qué otro lugar del mundo los equipos tienen que anunciar la ausencia de los futbolistas porque el negocio se deteriora?”. A continuación, añadió: “La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo, entendemos que Lionel Messi ha revolucionado la liga, pero nosotros tenemos que ver la salud del equipo. Entendemos la frustración de la gente, pero nosotros tenemos que velar por el club y nuestros futbolistas”.

La decisión de Messi, Suárez y Busquets de quedarse en Florida, además de evitar el desgaste físico, permitió a los futbolistas participar activamente en la vida de sus familias y apoyar eventos locales que fomentan el amor por el deporte y la formación de valores en los más jóvenes. Este compromiso personal y profesional de Messi con su familia y la comunidad deportiva subraya su liderazgo dentro y fuera del campo.

