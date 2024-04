Esto cuando Lamine Yamal remató a la portería defendida por Andriy Lunin, ante una barrida de Eduardo Camavinga. Lo que desató la controversia en el terreno madridista, pues a simple vista parecía que el balón había rebasado en su totalidad la línea de gol.

En primera instancia, Lunin, atajó, pero en la repetición, se hacía más aparente que esta primera intervención la realizó desde detrás de la de cal.

Así que el partido se detuvo para revisar la acción en el VAR, puesto que La Liga no cuenta con la tecnología del chip automático, el cual determina si la pelota cruzó la línea. Cabe recordar que, el presidente del campeonato, Javier Tebas, confirmó en septiembre de 2023 que esta tecnología no llegará a la competición española, cuando tras una polémica parecida acontecida en un RC Celta contra Mallorca dijo: "No fueron goles fantasmas, fueron 'no goles'. Los árbitros tienen mucha experiencia en esas jugadas. Esa pelota no entró. Llevamos muchos años con la cámara en la línea de gol. Se ve que ese balón no entra. Tiene que entrar el balón completo. No es un tema económico, lo de la tecnología de gol, es un tema de uso. En una temporada hay cuatro o cinco jugadas de este tipo. Lo ha dicho Mateu Lahoz, el 99% de las veces se ve si es gol o no gol. Donde hay errores es con la tecnología de gol. En la Premier ha pasado. La tecnología de gol no es perfecta, preferimos esta. No tenemos previsto instaurarla".

Después, de varios minutos en revisión, se determinó que no fue gol. Solo para luego dar paso a otra polémica cuando Camavinga derribó a Yamal afuera del área, pero el jugador del barsa cayó dentro, por lo cual sus compañeros, reclamaron penal. Aunque esta petición tampoco fue favorable para los blaugranas, pues quedó en un lanzamiento de falta.

Antes, Andreas Christiansen rompió la paridad inicial al minuto 7 de cabeza y después, a los 10 minutos, Vinicius empató de penal, luego de que el amenazado Cancelo, cometiera falta a Lucas Vásquez.

What a header from Christiansen and Barca take lead #ElClasico pic.twitter.com/mYqz0BsnQV — AFC MARSHãLL (@GM10_MarshAll) April 21, 2024

Lunin1-01-1Cancelo vs Lucas