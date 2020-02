Atalanta golea 4-1 al Valencia y pone un pie en los cuartos de Champions

El holandés Hateboer abrió el marcador de remate a bocajarro (16), el esloveno Josip Ilicic hizo el 2-0 (42), el suizo Remo Freuler marcó de disparo lejano el 3-0 (57) y Hateboer repitió para hacer el 4-0 (62). El ruso Denis Cheryshev acortó distancias (66), aunque el Valencia necesitará una gesta para remontar.

El equipo italiano avisó pronto con un disparo a bocajarro de Mario Pasalic, que sacó el meta Jaume Doménech (7), pero al cuarto de hora Hateboer encontró el camino del gol.

El holandés aprovechó un centro medido del argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez al área pequeña para rematar haciendo el 1-0 (16).

El equipo ‘che’ trató de aprovechar los espacios dejados atrás por un valiente Atalanta volcado en el ataque, pero cuando más estaba llegando, el Atalanta hizo el 2-0 cuando Ilicic soltó un disparo desde la frontal que se coló por la escuadra derecha de Jaume (42).

#AtalantaVCF | 4-1 | FULL-TIME

🤩 CI AGGIUDICHIAMO IL PRIMO ROUND!!! CHE PARTITA SENSAZIONALE, RAGAZZI!!!

👊 THE FIRST ROUND IS BLACK-AND-BLUE!!! WHAT AN AMAZING MATCH, GUYS!!!#UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/2VpJ48mmv5

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 19, 2020