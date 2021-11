Balón de Oro 2021: ¿por qué los cibernautas dicen que existió robo en la premiación?

El descontento no de hizo esperar y pronto comenzaron a calificar el séptimo Balón de Messi como un robo. La tendencia se ha hecho fuerte y han visto cómo la oportunidad del polaco se esfumó después de haber hecho una temporada de ensueño.

Sin embargo, hay otros que defienden a Messi y aseguran que haber ganado la Copa América y ser la estrella de esa competición le abrió la puerta para ganar este reconocimiento.

Para los usuarios de las redes sociales Lewandowski ha hecho todos los méritos para quedarse con el Balón de Oro. Ganó la Bundesliga, donde ha sido goleador, además ganó la Champions League y ha tenido otras destacadas participaciones.

Aún así, quienes defienden a Messi aseguran que eso lo hizo en la temporada 2019-2020, fecha en que la revista francesa no llevó a cabo la ceremonia, ni entregó el premio, por la pandemia del covid-19.

Cuándo ganas 6 títulos en un año, no te dan el premio porque los títulos colectivos no influyen, sino, los números.

Cuando marca más goles que nadie en el año, no te dan el premio porque los números no influyen, sino, los títulos… En fin, nuevo robo en el fútbol#BallonDor pic.twitter.com/nDwXbcZGrL

