Barcelona y Real Madrid, al nivel de la “Premier” en ingresos TV

Leicester (154,29), West Ham (152,07), Tottenham (152,07) y Arsenal (149,628) se sitúan detrás de los dos clubes españoles.

LaLiga facilitó ayer los datos del reparto de los ingresos por derechos audiovisuales de la temporada pasada, en el que tras Barcelona y Real Madrid figuran Atlético de Madrid (130,1), seguido de Sevilla (84,2), Valencia y Villarreal (73,3), Athletic Club de Bilbao (72,2), Real Sociedad (66,4), Betis (59,5), Getafe (58,5), Celta de Vigo (53,3), Granada (52,5), Eibar (51,8), Alavés (51,1), Levante (50,3), Osasuna (49,7), Valladolid (48,5), Cádiz y Elche (47,3) y Huesca (46,8).

El Barcelona continúa liderando esta clasificación desde la temporada 2017/2018, aunque en esta ocasión con menor margen que la pasada campaña, en la que obtuvo 165 millones de euros por los 156,2 del Real Madrid.

En total, LaLiga repartió entre los equipos de Primera División 1.444,7 millones de euros por derechos de televisión -27 más que en la campaña anterior-, mientras que en Segunda esa cuantía llegó a los 160,5.

– Reparto a clubes “Premier” y LaLiga Santander temporada 2020-2021 calculado en euros:

Manchester City 186,72 (5,69%)

Manchester United 167,61 (5,65%)

Liverpool 166,389 (5,61%)

Barcelona 165,6 (10,30%)

Chelsea 164,946 (5,56%)

Real Madrid 163 (10,20%)

Leicester City 154,29 (5,20%)

West Ham United 152,07 (5,13%)

Tottenham Hotspur 152,07 (5,13%)

Arsenal 149.628 (5.04%).

