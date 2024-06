Durante el partido entre Escocia y Hungría, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A en la Eurocopa 2024, los húngaros consiguieron la victoria (0-1), y quedaron con la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros lugares tras el gol más tardío en el tiempo reglamentario de la historia del torneo por parte de Kevin Csoboth.

Previamente, al minuto 68 el portero de Escocia Angus Gunn chocó con su compañero Anthony Ralston y con Barnabas Varga mientras trataba de despejar un tiro libre de Dominik Szoboszlai.

Los futbolistas húngaros indicaron rápidamente que Varga estaba en problemas y los paramédicos tardaron en llegar para tratar al jugador de 29 años.

De los cánticos eufóricos que se orquestaban en Stuttgart pasó a silencio dramático, todos pendientes de la situación del atacante húngaro.

Después de más de seis minutos de tratamiento, Varga fue sacado del campo en camilla mientras le levantaban sábanas para protegerlo de la vista.

Al salir en camilla, el capitán y jugador del Liverpool, Szoboszlai ayudó a los paramédicos al llevarse a su compañero hacia afuera del terreno de juego y además, después del partido portó una camiseta de Varga.

Dominik Szoboszlai ran with the stretcher to help it get to teammate Bernabas Varga faster 👏 pic.twitter.com/fmLqoIUV4C