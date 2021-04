Bayern de Múnich paga más de US$30 millones y Julian Nagelsmann, del RB Leipzig, se convierte en el técnico más caro de la historia

El Bayern de Múnich fichó por los próximos cinco años a Julian Nagelsmann, entrenador de su principal rival nacional, el RB Leipzig, como reemplazo de Hansi Flick, por una cantidad récord para un entrenador que puede alcanzar los 25 millones de euros (30,1 millones de dólares).

“El FC Bayern ha contratado a Julian Nagelsmann, de 33 años, como nuevo entrenador (…) para el inicio de la próxima temporada, el 1 de julio de 2021, y su contrato con el campeón de Alemania se extenderá cinco años, hasta el 30 de junio de 2026”, anunció el club en un comunicado.

“La duración del contrato de Julian, cinco años, prueba por sí sola hasta qué punto se identifica con el FC Bayern. Estoy convencido de que, con Julian Nagelsmann, daremos forma al futuro deportivo del FC Bayern con mucho éxito”, opinó Oliver Kahn, miembro de la directiva y futuro patrón del club.

Por su parte, Nagelsmann dijo que dejaba el Leipzig “con el corazón encogido”. Sin embargo, recuerda que nunca escondió “que el puesto de entrenador del Bayern de Múnich (le) gustaba” y que “aceptaría encantado este trabajo si se presentaba esta ocasión tal vez única”.

“Para mí es algo muy especial ocupar el puesto de entrenador del Bayern”, añadió el nacido en Landsberg am Lech, localidad bávara situada a unos sesenta kilómetros de Múnich.

“Julian Nagelsmann representa una nueva generación de entrenadores. A pesar de su corta edad, ya tiene una impresionante carrera. Estamos convencidos de que con Julian Nagelsmann continuaremos con los grandes éxitos de los últimos años”, afirmó el presidente del equipo, Herbert Hainer.

Agregó: “Quiero agradecer expresamente a Hansi Flick en nombre del FC Bayern. Se hizo cargo de nuestro equipo en 2019 durante una fase difícil y luego ganó seis títulos, y esperemos que el séptimo llegue pronto. Siempre tendrá un lugar en los libros de historia del FC Bayern. Le deseamos lo mejor para su futuro”.

El Bayern, que suma ocho Bundesligas consecutivas y está cerca de la novena, no precisó cuánto pagará al Leipzig pero, según los medios alemanes, el club bávaro abonará una cifra que podría alcanzar los 25 millones de euros, primas incluidas, para hacerse con sus servicios. El contrato de Nagelsmann con el Leipzig terminaba en 2023.

Esto convierte a la estrella emergente del fútbol germano en el entrenador más caro de la historia, precisan la televisión Sky y el diario Bild, superando el récord que hasta ahora ostentaba el portugués André Villas-Boas, fichado por el Chelsea, procedente del Oporto, por unos 15 millones en 2011.

