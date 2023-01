El aviso de Benzema previo a la final de la Supercopa ante el Barcelona: “Estoy de vuelta”

“Significa muchas cosas. Otro trofeo y otro orgullo porque el Real Madrid siempre nos pide ganar finales y mostrar que estamos cada año aquí para llevar el trofeo a Madrid. Tenemos un partido difícil, pero en nuestra cabeza tenemos que estar listos para ganar este partido”, comentó sobre la posibilidad de ganar un nuevo título.

Un Benzema que aseguró estar feliz en Madrid, aunque evitó dar por cerrada públicamente su renovación a pesar de que acabe contrato el próximo 30 de junio.

“Yo estoy aquí, en Madrid, disfrutando cada entrenamiento y cada partido. Voy año a año, no te puedo hablar del tiempo que me voy a quedar en el Real Madrid. Lo que te puedo decir es que disfruto de cada día en el Real Madrid“, explicó.

“Estoy en el Real Madrid. Luego, hablar de eso -la renovación- es otro tema. Disfruto como cualquier jugador que puede jugar en el Madrid. Luego, lo que pase en el fútbol, no sabemos”, insistió.

