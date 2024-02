Es el final previsible de uno de los culebrones más seguidos del fútbol en los últimos años, aunque queda pendiente la oficialización.

La estrella y capitán de Francia (25 años) llegó al PSG en 2017 procedente del Mónaco y en 2022 renovó su contrato por dos temporadas, con opción a una tercera adicional, que renunció a activar el pasado verano (boreal), dando paso en los últimos meses a un sinfín de rumores sobre una eventual marcha del PSG.

“Aún se deben acordar las condiciones de la salida“, según esta misma fuente, y club y Mbappé lo harán público “cuando todo esté acordado en los próximos meses”.

Preguntado por la AFP, el PSG se negó a realizar comentarios. Tampoco comentó la información el entorno del jugador.

Mbappé abandonará el PSG con la carta de libertad, aunque el jugador y el club acordaron hace unos meses que el delantero renunciaría a una parte de primas de su contrato, cuantificadas en “varias decenas” de millones de euros.

Tras siete temporadas en el PSG, en las que se ha convertido en el máximo anotador histórico del club francés, Mbappé descubrirá nuevos horizontes.

El Real Madrid, el club con el que siempre soñó desde niño, aparece como el gran favorito para convertirse en el próximo equipo del astro francés.

Según una fuente cercana a las negociaciones, Mbappé y el club español ya están en negociaciones. Preguntado por la AFP, el Real Madrid prefirió no hacer comentarios este jueves sobre este asunto.

En 2019, 2021 e incluso 2022, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez estuvo cerca de firmar a Mbappé, aunque en cada una de estas ocasiones no lo consiguió y el jugador siguió finalmente en París.

Si para el Real Madrid el jugador puede convertirse en la gran estrella que faltaba desde las marchas de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, para el PSG se abre una época de incertidumbre, ya que se quedará sin su estandarte y cuya continuidad era una prioridad de su proyecto, ya privado de otras grandes estrellas de antaño como Messi o Neymar.

Si se consuma la salida de Mbappé hacia España u otro destino, el París Saint-Germain y la propia Ligue 1 francesa vivirán el inicio de una nueva era.

El internacional galo (75 partidos con Francia, 46 tantos, campeón mundial en 2018) ha sido el gran referente del equipo en las últimas temporadas, con permiso de Messi, y ha hecho que el PSG adquiriera una gran proyección mediática.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.



The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA