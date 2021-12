‘Boxing Day’, la cita sagrada en Inglaterra ensombrecida por el covid

En total trece partidos han sido aplazados las últimas semanas, tres de ellos correspondientes a la jornada del Boxing Day (19ª fecha): Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford y Burnley-Everton.

¿Cómo ubicar los partidos atrasados en un calendario de por sí denso, con partidos todos los días hasta el 3 de enero con la excepción del 31 de diciembre?

El jueves se produjeron diferentes conversaciones por videoconferencia entre la Premier League, los entrenadores de los clubes y los jugadores.

Pero ante lo mucho en juego tanto a nivel deportivo como económico en torno al ‘Boxing Day’ no se decidió ninguna suspensión temporal del campeonato. No más que un regreso a las puertas cerradas o a los aforos limitados como es el caso en Gales o en Escocia.

“Hay un muro enfrente, uno puede hablar o pedir lo que quiera, pero todas las decisiones estaban ya tomadas”, lamentó el técnico del Tottenham Antonio Conte, cuyo equipo, particularmente afectado por el covid, tiene tres partidos atrasados.

Junto a su homólogo del Liverpool Jürgen Klopp, ambos abogaron por la reducción a un partido de las semifinales a ida y vuelta de la Copa de Liga Chelsea-Tottenham y Arsenal-Liverpool previstas a comienzos de enero, como había sido el caso el año pasado a causa de la pandemia.

El entrenador del Manchester United Ralf Rangnick incluso reclamó una suspensión pura y simple de la competición. Su equipo, sexto en la Premier, ha sufrido varios aplazamientos y no juega desde el 11 de diciembre.

Ahora le espera una sucesión de partidos sin solución de continuidad, comenzando por su visita el lunes al Newcastle, penúltimo en la tabla.

El líder Manchester City, que viene de pasearse ante las ‘Urracas’ (4-0), y de endosar un 7-0 al Leeds, recibe el domingo al Leicester (9º).

Los pupilos de Pep Guardiola cuentan con tres puntos más que el Liverpool, que vio aplazado su partido ante el Leeds.

Y cuatro días después de su clasificación a semifinales de la Copa de Liga, Chelsea (3º), Arsenal (4º) y Tottenham (7º) jugarán los tres el domingo.

Los ‘Blues’ visitan al Aston Villa (10º), mientras que los ‘Gunners’ tienen ‘a priori’ un viaje más asequible ante el colista Norwich. El Tottenham (7º) recibe a sus vecinos del Crystal Palace (11º).

Así pues habrá que esperar a comienzos de 2022 para ver partidos de enjundia, como el Arsenal-Manchester City, el 1 de enero y el Chelsea-Liverpool un día después.

Y eso si el covid-19 no perturba aún más las festividades.

