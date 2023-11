Brasil vs Argentina: A qué hora es el partido y dónde ver el clásico de eliminatorias sudamericanas

La albiceleste comandada por Lionel Messi intentará asaltar el escenario en donde ya lograron un hito histórico ante Brasil, ya que fue el lugar en donde conquistó la Copa América 2021 y este día jugará para quitarle el invicto a la Scratch como local en eliminatorias sudamericanas.

La Canarinha viene con dos derrotas consecutivas (2-0 vs Uruguay y 2-1 ante Colombia), y apenas suma 2 triunfos (vs Bolivia y Perú). Brasil tiene 7 puntos y ocupa la quinta posición.

Por su parte la Albiceleste perdió su paso perfecto en la quinta fecha al caer 0-2 en La Bombonera ante Uruguay. Por ahora sigue líder con 12 puntos en cinco partidos.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina avisó que hará cambios en su equipo con respecto al cuadro titular que enfrentó a Uruguay.

“El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a los jugadores. (Ángel) Di María tiene posibilidades de estar, al igual que sus compañeros. Vamos a tocar (hacer cambios), pero no mucho. Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento“, advirtió.

Por su parte Diniz proyectó que Brasil será bastante “agresivo” durante el encuentro.

“Espero que la selección sea muy intensa, bastante agresiva para atacar y aún más para marcar“, dijo en una rueda de prensa en la sede de entrenamientos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Teresópolis.

Dónde ver y a qué hora empieza el partido

El duelo iniciará las 18:30 horas de Guatemala, y será transmitido a través de la señal de Claro Sports 2.

La última vez que Brasil y Argentina chocaron el partido terminó en un empate sin goles. Fue un juego por la clasificación al Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Bicentenario de San Juan.