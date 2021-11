“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol”: la dura crítica de Iker Casillas al séptimo Balón de Oro de Leo Messi

Sin duda, Casilla se una a la extensa lista de personajes del futbol que han rechazado que le dieran la distinción este curso al argentino, que salió campeón de América con la Selección de Argentina.

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol”, comenzó Iker su texto en la red social del pajarito.

Eso sí, respetando la carrera de Messi, Casillas aclaró: “Para mi, Messi, es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia”.

Luego acotó: “Pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada”.

Fue puntual en el cierre de su mensaje en Twitter. No mencionó a la revista France Football, pero argumentó: “Hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil, puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!”.

Hasta ahora el mensaje de Casilla ha tenido eco en sus más de 9 millones de seguidores que hasta hoy no dejan de retuitearlo, citarlo y poniendo el corazón de me gusta.

Los detractores del exportero merengue aseguran que su mensaje fue porque Karim Benzema, compañero de él en el Real Madrid, no estuvo ni siquiera en el top tres de los candidatos a recibir el Balón de Oro.

Robert Lewandowski y Jorginho quedaron justo por delante de Benzema y detrás de Messi. Y así las cosas siguen dando de qué hablar después de la entrega de este reconocimiento.

Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!👏 I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support🤜🤛 pic.twitter.com/I6j4BtluYS

— Robert Lewandowski (@lewy_official) November 29, 2021