“Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del año pasado y France Football te lo debería dar”: La petición que hizo Messi durante la gala del Balón de Oro 2021

Aquella vez la revista francesa no llevó a cabo la ceremonia debido a la pandemia de covid-19. Sin embargo, la Fifa si le entregó el premio The Best al jugador de la Selección de Polonia y el Bayern.

Durante la conferencia de prensa posterior a la gala Messi reiteró que France Football debería de entregarle el Balón de Oro de la temporada pasada a Lewandowski.

En ese curso el polaco fue campeón con el Bayern de Múnich, batió récords de goleo y también consiguió la Champions League.

Por esa razón, dijo Messi, el delantero europeo merece tener el premio también en su casa. Leo Messi aseguró que la obtención del séptimo Balón de Oro tiene que ver con haber ganado la Copa América con la Selección de Argentina.

“La verdad que es increíble volver a estar acá. Parecían mis últimos años, pero de nuevo estoy acá. Me preguntaban cuándo me iba a retirar, ahora me toca estar en París y estoy muy feliz”, dijo Messi.

Añadió: “Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo el fútbol. Agradecer a todos mis compañeros del Barsa, del PSG y de Argentina”.

“Me faltaba algo y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba y este premio es por lo que hicimos la Copa América“, argumentó la Pulga.

“Que sea Suárez quien me entrega el Balón de Oro lo hace todo aún más especial”, enfatizó.