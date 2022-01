Canadá, líder de la eliminatoria de Concacaf para Qatar 2022 está en vilo por su estrella Alphonso Davies, baja indefinida por una miocarditis

Estados Unidos y México, con 15 y 14 puntos, ocupan las otras dos plazas de acceso directo a Qatar 2022, mientras Panamá, también con 14, disputaría un repechaje intercontinental.

Con poco margen de error, Canadá retomará el jueves 27 de enero las eliminatorias visitando a Honduras, última del grupo, con la sensible baja de Davies.

El lateral del Bayern de Múnich tampoco estará presente en el crucial duelo ante Estados Unidos del domingo 30 de enero ni ante El Salvador el 2 de febrero, y su regreso para las últimas tres jornadas de marzo depende de la evolución de su miocarditis.

A mediados de mes, el explosivo jugador tuvo que ser apartado de los entrenamientos después de que se le detectara una “ligera inflamación del músculo cardíaco” que podría estar relacionada con un reciente contagio de covid-19, según explicó el entrenador del equipo bávaro, Julian Nagelsmann.

El técnico confió en que Davis pueda regresar al césped en las próximas semanas. “No es tan dramático, pero debe curarse, y eso llevará un cierto tiempo”, subrayó.

Gran joya del fútbol norteamericano a sus 21 años, elegido en el once ideal de la FIFA en 2020, Davies ha impulsado a Canadá a ilusionarse con un regreso al Mundial 36 años después de su estreno en México-1986.

Thanks to everyone for showing so much love and support. I can’t wait to be back on the pitch doing what I love #AD19⚡️ pic.twitter.com/nhiaYar7ki — Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) January 15, 2022

Aunque Davies es la figura que atrae más miradas, Canadá cuenta con un sólido grupo de jugadores, el único que no conoce la derrota en este octagonal, que suma hasta ahora cuatro victorias y cuatro empates.

Cyle Larin es el máximo goleador con cuatro dianas. El punta del Besiktas turco, de 26 años, fue el autor de un doblete en la victoria 2-1 de noviembre ante México, con la que Canadá tomó revancha de la eliminación a manos del ‘Tri’ en las semifinales de la pasada Copa Oro.

We are back! More 🔥 #CWCQ Final Round action coming our way this week, and this is where every national team stands.

–

¡Estamos de vuelta! Tenemos más acción 🔥 de Ronda Final de #CWCQ esta semana, y así es donde se encuentra cada selección nacional. pic.twitter.com/ZfbMt0fbxy — Concacaf (@Concacaf) January 24, 2022

En la ofensiva canadiense también despuntan los jóvenes Jonathan David, del Lille francés, y Tajon Buchanan, punzante extremo recientemente traspasado al Brujas belga por el New England Revolution de la MLS.

VIENE MOTIVADO 👏🇭🇳

Jonathan Rubio llegó a Honduras y quiere seguir ilusionado con pelear rumbo a Qatar 2022. Habla de Alphonso Davies y del apoyo de la afición. #ModoHActivado 🚨https://t.co/FP4D56L6R2 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) January 24, 2022

En la medular, la pieza clave ha sido el centrocampista Stephen Eustáquio, quien podría ser otra sensible ausencia en las eliminatorias de enero por un contagio de covid-19.

La progresión de Eustáquio, de 25 años, le ha llevado a dar el salto del Paços de Ferreira al Oporto, donde jugará cedido hasta final de temporada con opción de compra.

📈 Intensity keeps rising as the #CWCQ Final Round reaches its boiling point. Here are the upcoming matches in our triple game week:

–

📈 La intensidad sigue incrementando en los partidos clave de la Ronda Final de #CWCQ. Presentamos los partidos de la triple jornada: pic.twitter.com/R5NLc1Ws3B — Concacaf (@Concacaf) January 24, 2022

A causa de la pandemia de covid-19, Canadá también tendrá que afrontar el choque ante Estados Unidos del domingo con la mitad de las gradas del Tim Hortons Field de Hamilton (Ontario) vacías.