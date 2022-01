El joven canadiense del Bayern de Múnich Alphonso Davies sufre una “ligera inflamación del músculo cardíaco” tras pasar el covid-19

“Estará ausente un tiempo aún indeterminado. No es tan dramático, pero debe curarse, y eso llevará un cierto tiempo”, añadió el técnico.

Otros seis jugadores que superaron el covid-19 regresaran al grupo, pero según reveló Nagelsmann, para el partido en Colonia sólo el capitán Manuel Neuer y Corentin Tolisso están en condiciones de salir de inicio.

Los otros, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Omar Richards y Tanguy Nianzou “siguen recuperándose”, según el técnico.

De los nueve jugadores positivos en coronavirus la semana pasada, sólo Lucas Hernandez sigue sin haberse recuperado. Kingsley Coman ha dejado atrás la enfermedad, pero causará baja por las secuelas de una lesión muscular.

