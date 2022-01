Novak Djokovic: Australia cancela la visa del tenista serbio por segunda vez en medio de la polémica por su participación en el Abierto

La decisión del ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, significa que Djokovic ahora podría ser deportado.

Pero el tenista serbio de 34 años aún podría emprender otro desafío legal que le permitiría permanecer en el país.

El número uno del tenis masculino tenía previsto jugar en el Abierto de Australia, que comienza el lunes.

“Hoy ejercí mi poder para cancelar la visa del señor Novak Djokovic por motivos de salud y de buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”, anunció el ministro de Inmigración en un comunicado.

La medida también significa que Djokovic podría recibir una prohibición que le impediría obtener una nueva visa australiana por tres años.

La visa de Djokovic fue revocada por primera vez poco después de su llegada a Melbourne el 6 de enero, después de que los funcionarios de la Fuerza Fronteriza australiana dijeran que “no había proporcionado la evidencia adecuada” para recibir una exención de la vacuna.

“Me opongo a las vacunas”

El número 1 del mundo según la clasificación de la ATP dijo en abril del año pasado: “Personalmente me opongo a las vacunas y no me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para poder viajar”.

En Australia hay decenas de miles de casos de covid por primera vez después de haber pasado por unas de las restricciones más férreas del mundo.

Muchos han acusado al gobierno de permitir que los ricos y famosos hagan lo que quieran mientras que las personas comunes tienen que estar separadas de sus seres queridos enfermos o moribundos.

