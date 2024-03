Las Selecciones de Costa Rica y Canadá han asegurado su participación en la próxima edición de la Copa América 2024, tras superar exitosamente el repechaje de la Liga de Naciones.

En el primer encuentro del día, Canadá se impuso con autoridad sobre Trinidad y Tobago, con un marcador final de 2-0 a su favor. Las anotaciones fueron obra de Cyle Larín y Jacob Shaffelburg, quienes guiaron a su equipo hacia la victoria con un desempeño destacado en el terreno de juego.

Por otro lado, Costa Rica protagonizó una remontada emocionante frente a Honduras, asegurando su boleto a la competición con un resultado de 3-1. A pesar de que La H tomó la delantera con un golazo de Michael Chirinos, La Sele mostró su determinación y calidad al marcar tres goles consecutivos a través de Orlando Galo, Warren Madrigal y Jefferson Brenes, asegurando así su clasificación al prestigioso torneo continental.

Con estos resultados, Canadá se integrará al Grupo A de la Copa América 2024, donde se enfrentará a equipos de la talla de Argentina, Perú y Chile. El combinado de la hoja de maple debutará contra la albiceleste, previsiblemente, próximo 20 de junio a las 6 de la tarde (horario guatemalteco).

Por su parte, Costa Rica formará parte del Grupo D, compartiendo escenario con Brasil, Colombia y Paraguay, en lo que promete ser una competencia emocionante y repleta de desafíos. En este respecto, los ticos deberán enfrentarse a la pentacampeona mundial, el 24 de junio a las 7 de la noche.

Relive the best moments of match between Canada and Trinidad and Tobago! 🎥 pic.twitter.com/SBavIOAn00