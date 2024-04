La actuación del internacional portugués durante el partido europeo fue objeto de críticas y descontento por parte de algunos seguidores. Incapaz de detener las incursiones de Ousmane Dembélé, autor del primer gol y objeto de un penalti provocado por Cancelo, el jugador se vio sumido en una situación adversa tanto en el terreno de juego como en el ámbito virtual.

"A mí me dijeron de todo. Hay comentarios en Instagram que le desean la muerte a mi hija que está por nacer. Eso no me lo dicen a la cara, seguro, porque vamos a tener problemas, pero en comentarios dicen lo que sea", manifestó el futbolista en una entrevista exclusiva para ESPN, evidenciando la gravedad de las amenazas recibidas.

La preocupación de Cancelo no se limita únicamente a las agresiones virtuales, sino que abarca el clima de crispación y hostilidad presente en el fútbol y en la sociedad en general. Con profunda consternación, el lateral portugués lamentó las ofensas dirigidas hacia su familia, particularmente hacia su esposa y su hija por nacer, subrayando la crueldad imperante en el mundo contemporáneo.

"Ofenden a mi esposa, a mi hija que está por nacer, a mi bebé. Hoy el mundo es cruel y hay que saber vivir con eso. Desear la muerte a un bebé es una cosa muy grave. Que me critiquen como jugador como hizo Ferdinand, pero que no hablen de mi familia. Que hablen de mí como jugador, no como persona", expresó.

A pesar de las dificultades experimentadas tras el encuentro en Champions, João Cancelo mantiene su compromiso con el Barcelona, donde ha demostrado ser un elemento indispensable en el esquema táctico diseñado por Xavi. El club catalán, consciente de su valía, busca garantizar su continuidad para la próxima temporada, considerando diversas alternativas que permitan su permanencia en el equipo azulgrana.