Carlo Ancelotti asegura que gracias a Sergio Ramos es entrenador del Real Madrid: “Estoy aquí, sobre todo por él”

“ Me encantará verlo y saludarlo porque obviamente a todos los jugadores que he tenido, sobre todo a él, les tengo un cariño especial. Si hoy estoy aquí es sobre todo por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí “, confesó en rueda de prensa.

“Por esto y todo lo que ha hecho en el Real Madrid, todo el mundo le tiene mucho cariño, sobre todo yo en particular. Va a hacer un gran partido por su calidad y si marca un gol, ojalá que no, puede hacer lo que quiera“, añadió entendiendo cualquier reacción de Ramos si marca en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Real Madrid llega a la cita liguera ante el Sevilla con apenas preparación del partido con sus internacionales. Ancelotti confirmó la baja por problemas musculares de Dani Ceballos y ve en buen estado a los jugadores que disputaron encuentros las dos últimas semanas con sus selecciones.

“El equipo está bien, han vuelto en buenas condiciones. Los últimos que regresaban de Sudamérica han recuperado bien y están todos disponibles. Alaba ha recuperado de su lesión, hemos tenido un pequeño problema con Ceballos el jueves. Se le ha evaluado, es una pequeña cosa pero no puede estar disponible en Sevilla“, desveló.

Con la ausencia por lesión de Eder Militao y por sanción de Nacho Fernández, la atención de Ancelotti se dirige al estado de Antonio Rüdiger, que solamente entrenó este viernes y con una protección en una rodilla tras jugarlo todo con Alemania en Estados Unidos en los dos amistosos.

“Todos somos un poco egoístas, cada uno tiene su papel. No me gusta entrar en los de los otros. El equipo nacional de Alemania ha pensado que Rüdiger tenía que jugar, lo ha puesto y ha regresado un poco cansado pero ha recuperado. De lo que nos podemos quejar es del calendario porque es demasiado apretado“, lamentó.

Centrado en el Sevilla como primer partido de una semana dura para el Real Madrid, en la que se medirá al Braga en Portugal en la Liga de Campeones y luego visitará al Barcelona en el clásico, ‘Carletto’ mostró preocupaciones.

“Me preocupan muchas cosas porque obviamente el Sevilla va a hacer un partido que nos exige mucho, ha cambiado al entrenador y tiene una plantilla con calidad. Va a ser igual de difícil que siempre. Lo que más me preocupa es olvidarnos de lo bueno que hicimos antes del parón con partidos importantes. No hemos tenido tiempo para trabajar pero ojalá podamos volver al mismo nivel“, deseó.

Por último, no quiso aumentar presión sobre los colegiados ni entrar en si conocía la existencia de una segunda sala VOR. “Esto no lo sé, si había una sala o no, no quiero entrar en este tema, hay otros mucho más importantes”.

“Intento dejar al sector arbitral trabajar lo mejor posible sin demasiada presión porque es un momento en el que la hay en ese sentido”, concluyó.