El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió de manera contundente a los comentarios del ex arquero paraguayo José Luis Chilavert sobre el jugador Vinicius.

Chilavert cuestionó las declaraciones del brasileño sobre el racismo, insinuando que sus palabras eran exageradas. En este sentido, Ancelotti declaró: "No tiene mucho sentido para mí comentar lo que dicen otros que no están dentro del tema. Hablan tanto para darle aire a la boca, no hay que tener mucho en cuenta lo que dicen".

Los comentarios de Chilavert surgieron después de que Vinicius se expresara en una conferencia de prensa sobre el racismo que enfrenta. El brasileño se mostró emocionado y con lágrimas en los ojos al abordar este tema. Chilavert, en contraposición, pareció minimizar la situación, generando controversia en el mundo del futbol.

Ancelotti, conocido por su mesura y pragmatismo, optó por no profundizar en las declaraciones de Chilavert. El entrenador italiano dejó claro que su enfoque está en el juego y en el desempeño de sus jugadores en el terreno de juego. "No tiene mucho sentido para mí comentar lo que dicen otros que no están dentro del tema", recalcó.

Vinicius, quien no estará disponible para el próximo encuentro del Real Madrid debido a una sanción, ha sido objeto de atención mediática en los últimos días. Su participación en la conferencia de prensa previa al partido entre Brasil y España generó debate y reflexión sobre el racismo en el futbol y en la sociedad en general.

El joven jugador ha demostrado un compromiso serio con la lucha contra el racismo, algo que Ancelotti reconoce y valora. "Para Vinícius es un tema muy importante. Se lo toma muy en serio. Es lo que tenemos que hacer todos", afirmó el entrenador, destacando la sensibilidad y la determinación del jugador ante esta problemática.

Ancelotti, por otro lado, restó importancia a la ausencia de Vinicius en el próximo encuentro. "Hay una cosa que me preocupa mucho de Vinicius a día de hoy. Y es que mañana no puede jugar. Eso es lo único que me preocupa", declaró el técnico, enfocándose en las cuestiones puramente deportivas.

El Real Madrid se prepara para enfrentar al Athletic Bilbao sin la presencia de Vinicius, quien estará cumpliendo una sanción. Sin embargo, contarán con Jude Bellingham, quien regresa tras cumplir su castigo de dos partidos por expulsión.